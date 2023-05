Carenza di personale negli ospedali irpini, Medici e Imparato (Cisl): «Assunzioni subito»

«La Cisl Fp, è sempre attenta all'iter normativo dei provvedimenti che possono influire positivamente sul mondo del lavoro, ma questa volta, sulla nuova metodologia di calcolo per i fabbisogni del personale è stata profetica». Lorenzo Medici e Massimo Imparato, rispettivamente segretario generale Cisl Fp Campania e segretario generale Cisl Fp Irpinia Sannio, commentano così l’annuncio della delibera numero 190 del 19 aprile 2023, che illustra la metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario regionale della Campania. «Da tempo la nostra organizzazione parla di aumentare il fabbisogno relativo al personale e già ad inizio aprile avevamo comunicato alle aziende sanitarie questo primo passo in avanti anticipando i provvedimenti regionali tenendo conto del decreto del Ministero della Salute dello scorso 24 gennaio. Adesso ci aspettiamo subito assunzioni, stabilizzazioni dei precari e scorrimento delle graduatorie».

«Se le aziende sanitarie ci avessero ascoltato - continuano Medici e Imparato - si sarebbe potuto rideterminare il fabbisogno di personale negli Enti del servizio sanitario regionale con un incremento del 10% del tetto di spesa del personale rispetto all’esercizio precedente, ma purtroppo siamo ancora lontani dalla visione di un sindacato, auspicata anche dal nostro Segretario Generale Nazionale Maurizio Peticcioli, che sia fulcro determinante nelle scelte. Siamo costretti ora ad attendere che la rideterminazione del fabbisogno venga operata in sede Regionale, rimandando le aspettative di quanti vivono una situazione di incertezza lavorativa in attesa di entrare nel circuito lavorativo».

«Abbiamo combattuto perché si arrivasse a questo risultato che ancora riteniamo parziale ma che rappresenta comunque un passo importante - continuano Lorenzo Medici e Massimo Imparato - La Cisl Fp Irpinia Sannio ha già inviato a tutte le Asl e aziende ospedaliere della provincia di Avellino e Benevento la richiesta di rideterminazione delle dotazioni organiche al fine di rafforzare il personale nei reparti e garantire l’adeguata assistenza alla cittadinanza. Un’occasione importante anche per lo sviluppo del lavoro e il rafforzamento dell’assistenza sanitaria nelle aree interne. Una battaglia che dal primo giorno è intestata alla Cisl Fp Campania e che da sempre è uno dei capisaldi della nostra organizzazione».