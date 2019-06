Mercoledì 19 Giugno 2019, 20:35

Ospitava nel suo bed and breakfast di Montella due pregiudicati dell'hinterland napoletano, nascondendo la loro presenza alle autorità preposte. Il titolare della struttura, un 60enne del posto, non aveva effettuato la comunicazione obbligatoria. I due pregiudicati sono stati sorpresi e controllati poco distanti dalla struttura ricettiva in atteggiamento sospetto. Alla luce dei numerosi procedenti penali e di polizia a loro carico, sono stati allontanati con foglio di via obbligatorio. Il proprietario del bed and breakfast è stato denunciato alla Procura della Repubblica.