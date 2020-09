Altri due contagi accertati, per un totale di 9 solo nelle ultime 36 ore, e adesso la tensione in paese sale in maniera preoccupante. La paura del contagio, nella giornata di ieri, ha portato circa 150 persone a mettersi in fila a Campo Genova per sottoporsi a tampone. La preoccupazione che il focolaio possa estendersi ancora è tanta. Da Capocastello al viale San Modestino fino alla frazione di Torelli, nessuno in questo momento si sente al sicuro. L'unica frazione del paese che, al momento, risulta non toccata direttamente dal virus è quella di Torrette. Ma anche qui, la tensione non manca tra gli abitanti. Di fronte alla possibilità che il contagio possa estendersi ulteriormente, il primo cittadino Vittorio D'Alessio, che in un primo tempo aveva annunciato di voler sottoporre a controllo le circa 60 persone considerate contatti diretti dei sette risultati positivi due giorni fa, ha pensato di allargare la cerchia dei controlli, coinvolgendo nello screening anche i cosiddetti contatti indiretti. Semplice il ragionamento alla base della verifica diffusa: andando a ricercare eventuali asintomatici anche tra coloro che hanno avuto relazioni e vicinanza non direttamente con le persone contagiate ma con i loro contatti, la catena del contagio potrebbe essere più facilmente individuata ed interrotta.

Sin dalle prime ore della mattinata, le persone individuate e contattate attraverso il centro operativo comunale hanno risposto alla chiamata e si sono diligentemente messe in coda per il controllo. In attesa dei risultati, precauzionalmente resteranno tutte in isolamento. Comprese le suore dell'oratorio Don Bosco che, insieme a tutti i volontari che operano nella struttura, sono state sottoposte a tampone. Il fatto che le attività di svago per bambini, il cui inizio era stato in un primo momento annunciato per l'1 settembre e poi fatto slittare di 24 ore, non fossero ancora iniziate al momento in cui si è scoperto il piccolo focolaio, ha fatto tirare un sospiro di sollievo a tante famiglie e allo stesso primo cittadino. A far crescere la paura nel centro alle falde del Partenio è stata poi una telefonata che, nella tarda mattinata di ieri, ha raggiunto il sindaco, Vittorio D'Alessio. Otto persone, contatti diretti di uno dei sette contagiati risultati l'altro giorno, hanno evidenziato uno stato febbrile sospetto. Si tratterebbe, stando alle prime indiscrezioni emerse, di familiari prossimi del contagiato, e quindi in qualche modo anch'essi legati al cluster di Avellino che ormai da qualche giorno sta tenendo con il fiato sospeso non solo la città capoluogo ma adesso anche l'immediato hinterland. D'altronde, in territori senza soluzione di continuità, in cui i contatti ed i rapporti sono facilitati da conoscenze dirette diffuse, la miccia del virus può deflagrare in maniera davvero preoccupante. Le otto persone hanno chiesto di essere sottoposte a tampone per scongiurare un eventuale contagio. Il sindaco di Mercogliano, Vittorio D'Alessio, non nasconde la sua profonda preoccupazione per quanto sta accadendo nelle ultime ore nel suo paese. Il timore di ripiombare nel clima che si registrò tra marzo e aprile scorsi e magari dover fare i conti con numeri ancor più elevati è forte. Di qui il suo invito, rinnovato ai giovani ma non solo, a rispettare attentamente le misure precauzionali e ad evitare, soprattutto in questa fase, assembramenti.

