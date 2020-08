«Abbassa il volume dello stereo perché stai dando fastidio, a quest'ora ci sono persone che riposano». Sono bastate queste poche parole per scatenare la furia di un 45enne, A.D.D., che ha accoltellato due persone un padre e un figlio, mentre alla figlia dell'uomo ha procurato la frattura di un dito ed escoriazioni alla moglie dell'uomo.

Teatro della gravissima vicenda Parco San Vito dove lo scorso Primo Maggio si era verificato un altro accoltellamento. In quella occasione a finire in carcere era stato il fratello dell'uomo che oggi ha ferito le tre persone. Al Parco San Vito in una tranquilla domenica di fine agosto si è sfiorata la tragedia. Evidentemente quelle parole, sono state prese come un affronto dall'aggressore che è sceso dalla sua abitazione, ha prima colpito con un bastone la moglie dell'uomo che gli aveva detto di abbassare la voce dello stereo.

A questo punto il figlio vedendo colpire la madre ha reagito ed ha tentato a sua volta di colpire il violento con il manico di una pala da muratore. In breve il 45enne ha estratto un coltello che aveva infilato nel pantalone, ed ha vibrato un fendente al ragazzo ferendolo al braccio poi ha vibrato due coltellate al padre del giovane attingendolo alla schiena e al fianco. L'accoltellatore che ha alle spalle pregiudizi di polizia, come se nulla fosse accaduto si è poi allontanato a bordo di una bicicletta e dopo aver vagato per Cervinara, è giunto in piazza Trescine dove si è fermato davanti ad un bar ripetendo «ho fatto un guaio».

Qui lo hanno raggiunto alcuni familiari delle persone ferite, ma provvidenziale è stato l'arrivo degli agenti del commissariato di polizia di Cervinara diretti dal vice questore Michele Lauritano, che erano sulle tracce dell'uomo. Gli agenti hanno fermato il 45enne e lo hanno portato negli uffici di via Ciriaco di Roma, in attesa delle disposizioni del sostituto procuratore di turno che è stato informato della vicenda. L'uomo ha nominato suo difensore l'avvocato Rolando Iorio.

Le persone ferite nel frattempo sono state trasportate in ospedale. Il padre è stato soccorso dai sanitari del 118 e ricoverato al Rummo per ferite al fianco e alla schiena, il figlio sempre con un'ambulanza è stato trasportato al Fatebenefratelli dove gli è stata suturata con sette punti la ferita al braccio, mentre la figlia ha riportato la frattura di un dito ed è stata medicata sempre al Fatebenefratelli.

I due giovani sono stati dimessi mentre il genitore è tenuto sotto osservazione. Una brutta vicenda che conferma come purtroppo al Parco San Vito ci sono persone che hanno scarso senso civico e che non possono di certo infangare con i loro comportamenti decine di brave famiglie. Auspicato un giro di vite, troppi sono i comportamenti da «guappi» che passano inosservati. E si rischiano tragedie. Non è più tollerabile questo stato di cose. Di qui la richiesta, da più parti, di una maggiore presenza delle Forze dell'ordine.

