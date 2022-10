Padre e figlio sorpresi a rubare in hotel in disuso: portata via anche una statua

Padre e figlio sorpresi a rubare in un hotel in disuso di Ospedaletto d’Alpinolo. In manette un 45enne e un 25enne di Lapio. I Carabinieri della Stazione di Ospedaletto d’Alpinolo, ai piedi di Montevergine, hanno notato due persone che, dopo aver scavalcato la recinzione e forzato la porta d’ingresso, si stavano introducendo in una struttura alberghiera in disuso.

I militari hanno bloccato i due malfattori in fuga e hanno recuperato la refurtiva. I due ladri avevano rubato una statua di legno del valore di 7mila euro, varie suppellettili d’arredo e accessori da cucina.