Pago Vallo Lauro: padre e figlio spacciavano nel circolo, arrestati

Padre e figlio spacciatori di droga. Sono stati arrestati dalla Squadra Mobile di Avellino e dagli agenti del Commissariato di Lauro. I due, di 57 e 31 anni di Pago Vallo Lauro, sono destinatari dell’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal gip presso il Tribunale di Avellino, su richiesta della Procura della Repubblica del capoluogo irpino. L’arresto arriva a seguito di attività di indagine da parte della Squadra Mobile, insieme al Commissariato.

Investigazioni che hanno permesso di accertare che i due avevano organizzato una fiorente attività di spaccio posta in essere sia all'interno del circolo da loro gestito, che presso la propria abitazione. Sequestrata anche droga. Le perquisizioni si sono concluse con il sequestro di 11 grammi di hashish e di un bilancino di precisione utilizzato per il confezionamento della sostanza stupefacente. In altre occasioni, la polizia ha sequestrato anche della cocaina.