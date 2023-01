«Contrada non ha più il suo vicesindaco. Il carissimo Michelino Oliviero ha iniziato un nuovo viaggio, ponendo fine alle sue sofferenze».

È il triste messaggio del primo cittadino Pasquale De Santis, devastato dal dolore per la dipartita del suo vice, persona amatissima dall'intero paese. Michelino Oliviero aveva 55 anni. Era dipendente dell'Asl e da qualche tempo faceva i conti con problemi cardiaci. Tanto da essere costretto a un lungo ricovero. Quel suo cuore buono ma fragile, ieri all'alba, ha cessato di battere gettando nello sconforto non solo la comunità di Contrada, ma molte persone di tutta l'Irpinia. Michelino Oliviero era davvero un uomo buono: su questo è unanime il coro di amici e conoscenti. Per la giornata di domani, il primo cittadino Pasquale De Santis ha dichiarato il lutto cittadino a Contrada, in occasione dei funerali del vicesindaco. Le esequie si terranno alle 11,30 nella chiesa della Madonna del Carmine. Nel suo provvedimento la fascia tricolore sottolinea che Oliviero «è stato politico sempre irreprensibile, appassionato, disponibile, generoso, attento ai bisogni della collettività e dei più bisognosi». E ancora: «Ha dato lustro al Comune di Contrada, ricoprendo, sempre con dignità e onore, importanti ruoli istituzionali, così contribuendo in modo significativo alla crescita del territorio; proprio per stima e affetto guadagnati durante l'intera esistenza e vita professionale, la comunità contradese è rimasta profondamente scossa dalla tragica e prematura scomparsa del caro concittadino».

Sono decine i messaggi di cordoglio pubblicati sui social media. «Incredulità, dolore, sincero e profondo turbamento sono i sentimenti più frequenti che ho registrato in Asl. Volti scuri e una tristezza di fondo. Povero Michelino, ognuno di noi sperava in un miracolo che purtroppo non c'è stato - scrive il medico ed ex consigliere provinciale, Franco Mazza - Michelino ci lascia un insegnamento: attaccamento al lavoro, disponibilità e sorriso sono elementi fondamentali che possono rendere una persona bella, positiva ed indimenticabile. Il ricordo del tuo dolce sorriso sarà per noi come una luce e ci esorterà ad essere sempre migliori».

Cordoglio anche da parte di presidente, maestro, dirigenti, atleti della Asd Accademia Pugilistica Contrada per la scomparsa «dell'amico di tutti Michelino Oliviero». Così Massimo Passaro: «I Cittadini in Movimento piangono la morte dell'amico Michelino Oliviero. Uomo sempre cordiale e disponibile».