Giovedì 24 Maggio 2018, 11:51 - Ultimo aggiornamento: 24-05-2018 11:51

Tentato omicidio a Pago Vallo Lauro. Una persona è stata arrestata dai carabinieri del comando provinciale di Avellino. Il Gip del Tribunale del capoluogo irpino ha emesso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere. L'attestato è ritenuto responsabile del ferimento di un 38enne del posto, ricoverato per alcuni giorni in prognosi riservata.