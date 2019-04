Mercoledì 3 Aprile 2019, 23:00

Palazzina ampliata senza permessi, stoccaggio illecito di rifiuti, lavoratori in nero. E’ quanto hanno riscontrato i carabinieri a Solofra che hanno sequestrato uno stabile di tre piani, più un altro seminterrato. I militari hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Avellino cinque persone, ritenute responsabili, a vario titolo, della violazione alle norme a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, dell’attività di stoccaggio di rifiuti speciali in assenza della prescritta autorizzazione nonché di violazioni alle norme urbanistiche. I carabinieri hanno accertato che erano stati realizzati dei lavori edili riguardanti un immobile di Solofra, disposto su tre piani ed un seminterrato, con un cambio di destinazione d’uso dell’immobile industriale, con aumento di carico urbanistico, senza il prescritto permesso di costruire. Appurata anche un’attività di stoccaggio di rifiuti speciali in assenza dell’autorizzazione e riscontrata la presenza di tre operai a nero.