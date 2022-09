Palazzo Caracciolo pubblica l'avviso per i nuovi manager Ciampi e D'Ercole: «Assurdo»

«Fermo restando l'aspetto riguardante il diritto del lavoro, che spetterà ai giudici valutare in caso di ricorso, ciò che balza agli occhi è che l'intera operazione è stata messa in atto alla vigilia delle elezioni al Parlamento e quando tutto lasciava supporre che l'Ato rifiuti stesse andando verso l'affidamento a IrpiniAmbiente per la gestione del ciclo integrato. Dunque, a pensar male sembrerebbe trattarsi di una decisione più legata a calcoli ed interessi politici che a dare un nuovo impulso al governo della società in house della Provincia».

Sul licenziamento del management della spa di via Cannaviello interviene il consigliere regionale irpino del M5s Vincenzo Ciampi. «Non posso negare aggiunge che rispetto alla modalità della scelta sorge più di un sospetto che questa possa essere finalizzata a rallentare un processo di acquisizione di IrpiniAmbiente da parte dell'Ato che, notoriamente, non è controllato dal Pd. Evidente, quindi, che si sia voluto intraprendere un'azione di disturbo nei confronti dell'ente d'ambito di Collina Liguorini, in ossequio al sistema deluchiano di potere. L'auspicio è che la situazione possa essere chiarita e che, in ogni caso, la cessazione unilaterale del rapporto di lavoro con l'amministratore unico e il direttore generale della partecipata non sia d'intralcio alla provincializzazione dei rifiuti secondo i dettami della legge regionale. Siamo già in forte ritardo». Fa eco il dirigente di Fratelli d'Italia Giovanni D'Ercole: «Lascia davvero increduli la pervicace scelta del Presidente della Provincia di Avellino di decapitare i vertici di Irpiniambiente. Appare ormai chiaro che questa prima porzione della presidenza Buonopane vada evidenziandosi esclusivamente per una intensa attività di occupazione manu militari di ogni posizione possibile in favore di quel Partito che, ormai, di democratico ha soltanto il nome: una occupazione che va dai luoghi fisici delle istituzioni, usati per le campagne elettorali, all'aggressione famelica a qualsiasi strapuntino di potere, da attribuire ai soliti noti».

Restano senza risposta diverse incognite che il segretario della Fit Cisl, Francesco Codella, sottolinea così: «Questa scelta da parte della Provincia ha creato preoccupazione tra i lavoratori di IrpiniAmbiente che, all'improvviso, si trovano senza alcun riferimento societario a cui rivolgersi. E già ci si chiede, ad esempio, chi sarà a firmare i prossimi stipendi. Il mio auspicio è che al più presto vengano nominati i nuovi vertici aziendali per continuare un percorso già tracciato che non si può interrompere, considerando l'importanza della gestione del servizio rifiuti, senza dimenticare che eravamo ormai a un passo dall'affidamento da parte dell'Ato. Proprio al presidente dell'ente d'ambito, Vittorio D'Alessio, prima dei licenziamenti del management, avevamo chiesto un incontro per fare il punto della situazione». Il sindacalista, poi, richiama anche un altro aspetto della vicenda. «Rispetto agli annunci su una multiutility con in testa IrpiniAmbiente, che dovrebbe comprendere anche la gestione della depurazione e delle risorse idriche - continua Codella - ribadisco che in questo momento così delicato non credo sia il caso di affrontare tale discorso». E infine un auspicio che è anche un monito: «Speriamo che questa operazione, da molte parti già etichettata come operazione politica, non crei il venir meno di una serie di contratti come reazione ad uno scontro partitico».

A tutto ciò la risposta che arriva da Palazzo Caracciolo è molto chiara. È stato pubblicato, infatti, l'avviso di manifestazione di interesse per l'acquisizione di candidature per la nomina dell'amministratore unico di Irpiniambiente. Le domande di partecipazione possono essere inviate fino al 26 settembre alle 13. Si cercano profili professionali con laurea quinquennale in Ingegneria, Giurisprudenza o Economia e Commercio, che hanno svolto qualificata attività manageriale-direzionale, tecnico-amministrativa o ingegneristica gestionale, per un periodo complessivo di almeno 2 anni in pubbliche amministrazioni o società private. E non rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali. La scelta finale spetterà al presidente Buonopane.