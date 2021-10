Palermo-Avellino finisce 1-1, due pali per i lupi

L’Avellino conquista un punto prezioso sul campo del Palermo. La truppa biancoverde ha dimostrato carattere e ha convinto per buona parte della gara. Al triplice fischio le squadre hanno chiuso sull’1-1. I padroni di casa sono andati in rete nel primo tempo con Lancini, al tredicesimo minuto. I lupi hanno provato subito a mettere i conti in pari. Ci sono andati vicini con Di Gaudio al minuto 36 che di testa ha centrato il palo dopo un lancio perfetto di Tito. Proprio quest’ultimo, al trentunesimo della ripresa, ha realizzato su rigore. Penalty assegnato per un fallo su Plescia, che poco prima aveva centrato un altro palo. Alla fine un punto ciascuno che non scontenta nessuno.

PALERMO-AVELLINO 1-1

MARCATORI: 13' pt Lancini (P), 31' st Tito rig. (A).

PALERMO (4-3-2-1): Pelagotti; Doda, Lancini, Buttaro, Giron; Dall'Oglio (30' st Crivello), De Rose (1' st Valente), Luperini; Silipo (16' st Peretti), Fella (15' st Odjer); Brunori (25' st Soleri). A disp.: Massolo, Marong, Marconi, Almici, Floriano, Corona, Mauthe. All.: Filippi.

AVELLINO (4-2-3-1): Forte; Rizzo, Silvestri (37' st Bove), Dossena, Tito; De Francesco (1' st Matera), Aloi (25' st D'Angelo); Micovschi (25' st Mignanelli), Kanoute, Di Gaudio; Gagliano (1' st Plescia). A disp.: Pane, Sbraga, Mastalli, Messina. All.: Braglia.