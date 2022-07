Palestra aperta senza autorizzazioni, la Polizia Municipale chiude l'attività

Palestra aperta senza alcuna autorizzazione chiusa dalla Polizia Municipale di Avellino, agli ordini del comandante Michele Arvonio. I caschi bianchi hanno fatto scattare il decreto di sospensione di attività della struttura che si trova in via Pescatori perché mancavano – tra l’altro - l’agibilità, la Scia, il piano antincendio, la destinazione d’uso dei locali. La palestra era stata aperta da poche settimane. Ora hanno un periodo di tempo per mettersi in regola ed evitare ulteriori provvedimenti.

Quando sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale, all’interno della palestra c’erano alcune persone intente ad allenarsi che sono state fatte uscire. La Polizia Municipale di Avellino sta portando avanti un certosino e proficuo lavoro di verifica dei vari esercizi che insistono sul territorio del capoluogo irpino.