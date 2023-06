La “Carmen” suonata da alcuni amici sul sagrato della chiesa di San Leucio a Borgo di Montoro nell’Avellinese ha accompagnato l’uscita della bara bianca alla fine della messa, tra una nuvola di palloncini candidi. «Francesco era un romantico», dice don Aniello Del Regno nel corso della sua omelia. Il sacerdote non riesce a trattenere le lacrime. Più volte scoppia a piangere mentre ricorda quel ragazzino «Studioso, brillante, simpatico». Parole che vibrano dentro e fuori il luogo di culto.



Francesco, 14 anni, si è impiccato in casa, alla balaustra delle scale, forse per un gioco al computer, una challenge. Era venerdì quando i genitori l’hanno ritrovato senza vita. Aveva appena sostenuto gli scritti dell’esame di terza media. Alunno modello di una scuola di media di Fisciano, un comune del Salernitano a pochi chilometri da casa sua, non aveva problemi a superare anche gli orali secondo la dirigente scolastica, Lucia Reggiani. Invece il drammatico epilogo alla sua breve vita. Al lavoro i Carabinieri della Compagnia di Solofra, diretti dal capitano Gianfranco Iannelli. Sotto esame lo smartphone e il computer utilizzati dal tredicenne. Finora non sono stati trovati biglietti o messaggi. Nulla faceva presagire a un’azione del genere da parte di Francesco che si preparava all’esame di terza media. Proprio con i genitori, quella maledetta sera, stava completando un plastico per presentarlo alla commissione. Di lì a poco il buio. E il dolore.

I carabinieri stanno effettuando attraverso i reparti specializzati le verifiche su telefonino e pc sequestrati in camera sua. Il procuratore della Repubblica di Avellino, Domenico Airoma procede contro ignoti per il reato di istigazione al suicidio. Specifici approfondimenti sulle memorie dei supporti informatici serviranno a ricostruire quali chat e quali siti Francesco frequentasse, se avesse ricevuto o fatto telefonate e a chi.

Rilasciata la salma dopo un esame esterno ieri i funerali. In centinaia hanno voluto partecipare all’ultimo saluto per Francesco che agli inizi di luglio avrebbe compiuto 14 anni. «I tuoi occhi grandi e profondi rimarranno scolpiti nelle nostre menti. Nulla ti potrà riportare indietro – rimarca con voce rotta dal pianto un’amica - La tua assenza è dura e non si potrà sopportare». Il pianto di dolore della ragazzina non le permette di continuare. Riprende il messaggio un’altra compagna. «Nella nostra mente le tue risate risuonano forti. Così come le tue imitazioni per divertire tutti. L’unico capace ad utilizzare il computer con tanta abilità. Il tuo sogno, lo sapevano tutti, era di diventare un informatico. Tutti ci domandiamo perché? Non riusciamo a trovare una risposta». Dentro e fuori è questo il refrain per ognuno dei presenti.

«Perché? Non c’è un perché. Guai a scavare dentro - sottolinea il parroco don Aniello - C’è un’eredità che ha lasciato Francesco: Mamma sei forte, vero?». Il sacerdote ricorda con forza ai due genitori di quel figlio unico volato in cielo troppo presto di continuare a essere papà Fabio e mamma Maria Concetta. «Sì, voi sarete sempre papà e mamma di Francesco anche se mancherà la sua presenza fisica», dice ancora il sacerdote. Un lungo applauso, i palloncini bianchi, uno striscione con la scritta “Francesco vive”, ha accompagnato fuori dalla chiesa il feretro. Poi il lungo corteo si è diretto verso il cimitero, transitando davanti alla villetta dove il tredicenne abitava. In quella maledetta sera, sono stati numerosi coloro che hanno raggiunto la casa increduli per quanto avevano appreso. I sanitari del 118 hanno provato per quasi un’ora a rianimare Francesco. Era stata la mamma a trovarlo con la cintura al collo. La donna non si è persa d’animo e lo ha liberato cercando di prestare i primi soccorsi. Poi, purtroppo, il cuore di Francesco ha cessato di battere. Ora si scava per capire cosa abbia spinto quel ragazzino speciale, diligente, studioso, che sognava di diventare ingegnere informatico, a compiere quel gesto.