Pallone pieno di droga e smartphone lanciato nel carcere di Sant’Angelo dei Lombardi

Un pallone pieno di droga e cellulari lanciato all'interno del carcere di Sant’Angelo dei Lombardi. È stato scoperto dagli agenti di polizia penitenziaria. Un poliziotto ha notato il pallone. Il peso lo ha insospettito. Quindi, la scoperta. Non appena è stato aperto, sono stati rinvenuti tre smartphone, insieme a relativi accessori per la ricarica, oltre a tre panetti di hashish, per un totale di 300 grammi.

A darne notizia il segretario regionale Osapp, Vincenzo Palmieri. Il consigliere nazionale dell'Osapp, Emilio Fattorello, è intervenuto sulla questione, mettendo in evidenza le continue richieste di aumento del personale per i servizi istituzionali, al fine di garantire una sorveglianza adeguata all'interno delle strutture penitenziarie, a beneficio dell'ordine e della sicurezza pubblica.