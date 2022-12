Panico in strada, minaccia i passanti con un bastone e ferisce un agente

Ha minacciato i passanti con un bastone, poi ha ferito un poliziotto. Un cittadino nigeriano ha seminato il panico questa mattina ad Avellino.

A seguito di una serie di segnalazioni al 113, due Volanti della Questura sono intervenute in via Pescatori dove l’immigrato stava dando in escandescenze brandendo un bastone di plastica e metallo.

Alla vista dei poliziotti ha aggredito anche loro. Nel corso della colluttazione, uno degli agenti è stato spinto a terra. Il nigeriano è stato poi disarmato e bloccato. L’agente ha dovuto fare ricorso alle cure dei medici del pronto soccorso dell’ospedale Moscati. Il nigeriano, che risulta regolare in Italia, è stato condotto presso gli uffici della Questura e denunciati per i reati di resistenza, minaccia e lesioni a pubblico ufficiale. E’ stato quindi affidato a una struttura assistenziale.