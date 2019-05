Venerdì 10 Maggio 2019, 22:54

Si sporge sul terrazzo di casa per scattarsi un selfie, ma i passanti credono a un tentativo di suicidio. Protagonista una ragazza che aveva scelto il balcone di casa per farsi la foto con il telefono cellulare, scegliendo una posizione particolare per ottenere uno sfondo altrettanto suggestivo. Ma quell’atteggiamento ha insospettito le persone che si trovavano nei pressi del Tribunale di Avellino. Immediato è scattato l’allarme. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco. Quando sono arrivati la giovane si era già allontanata da casa. Rintracciata poco dopo e incredula per l’accaduto, ha spiegato che stava scattando solo un selfie. Ma, intanto, il panico s'era già scatenato.