Paola Nazzato vince il Premio per i Costumi al Festival internazionale Garofano Rosso

Red Carpet per Paola Nazzaro, vincitrice del Premio per i Costumi al Festival internazionale Garofano Rosso, in Abruzzo, appena concluso. La costumista è anche scenografa e curatrice degli arredi di “My Dolly”, l’innovativo cortometraggio di Fabio Schifino. Il lavoro, accolto con successo dalla critica, racconta il dramma della violenza sulle donne. La protagonista, Antonella Ponziani, trasmette al pubblico la dignità ferita, umiliata dalla violenza, ma riscattata dalla sensibilità artistica e dal sogno di una vita migliore. «È il miglior modo per ricordare le migliaia di vittime della violenza e le donne trucidate con crudeltà - afferma Paola Nazzaro. Il regista è riuscito a creare una poetica della rinascita femminile, creando un’opera che coniuga lo stile di Mario Bolognini con gli accenti surreali di Federico Fellini e di Tim Burton».



Il film racconta la storia di una bambina che, per non ascoltare le urla di sua madre picchiata dal padre, si rifugia in atmosfere oniriche.

Nella sua fantasia, compare il giocattolaio che ripara le bambole rotte ed i loro sentimenti custoditi nel cuore.«È una metafora del male assoluto rappresentato dalla violenza - spiega Nazzaro - che stravolge la vita, cancellando i sentimenti delle donne. Il riscatto della protagonista avviene grazie alla forza di sua figlia, una bambina che le insegna a credere nelle sue capacità artistiche». La scenografa ha curato la scelta degli oggetti, come un antico grammofono, che richiama la bellezza dell’arte, simboleggiata dalla figura femminile: «Grazie alla sensibilità del regista - afferma la costumista - è stato possibile creare un’immagine femminile che esprime l’anima delle donne, ancora considerate bambole da usare e buttare via. L’interpretazione di Antonella Ponziani, la fotografia del grande maestro Nino Celeste, sono riuscite ad innescare una poetica cinematografica che rende omaggio al coraggio delle donne violate, per ricominciare al di là del tunnel».



L’onirismo di Tim Burton, gli accenti surreali di Fellini, infatti, rendono la triste realtà della narrazione quasi una metafora della fiaba. «Nel suo mondo fantastico -aggiunge ancora la costumista - la bambina percepisce l’importanza della creatività, come rifugio dal male, dal dolore. Il giocattolaio che ripara i cuori delle bambole diventa la speranza di poter ricominciare ad amare, ad avere fiducia nelle persone». L’affermazione al Festival del Garofano Rosso ha suggellato il positivo impatto di una sperimentazione cinematografica che coniuga realismo e simbolismo onirico: «Ringrazio il Garofano Rosso Film Festival per questo splendido inatteso riconoscimento per il mio impegno in qualità di costumista, scenografa, art director, per MyDolly. Congratulazioni al tenace staff, di professionisti abbiamo ricevuto un trattamento esclusivo. Occasione di confronto tra cineasti internazionali».