«Una vittoria quest'anno l'abbiamo conseguita, ed è stata quella di riportare un'amministrazione in un comune sciolto per infiltrazioni camorristiche. Avere un'amministrazione eletta a Pratola Serra è un successo». Il prefetto di Avellino Paola Spena alla festa degli auguri in prefettura, fa la sintesi del lavoro svolto nel 2022 dalle forze dell'ordine.

«È stato un anno in cui abbiamo confermato l'impegno contro la malavita organizzata. Sia attraverso importanti attività investigative che con che con importanti collaborazioni interistituzionali ci hanno consentito di esplorare aspetti particolari delle infiltrazioni».

I presidi territoriali che partiranno a breve con funzionari del ministero del'Interno e dell'Economia, saranno il prossimo passo per ricostruire i flussi dell'economia sommersa, individuare le attività a rischio e incrociare i dati sensibili.

È accaduto anche nelle ultime settimane quando un altro protocollo, quello tra Procura e Agenzia delle Entrate ha consentito di scandagliare le pratiche del Superbonus individuando meccanismi che hanno portato al blocco di 5 milioni di euro di crediti depositati sui cassetti fiscali.

La provincia vive dunque una dimensione particolare, da una parte la criminalità comune concentrata, come negli ultimi mesi nei reati predatori, a cominciare dai furti in casa; dall'altra una complesso intreccio criminale tra colletti bianchi e clan come alcuni procedimenti finiti già in un'aula di tribunale hanno dimostrato.

Ma c'è anche stata una recrudescenza delle attività della criminalità comune. In particolare negli ultimi mesi. Il prefetto fa riferimento al tentativo di rapina ad un blindato portavalori e al caveau di un'azienda del settore: «Abbiamo assistito a spari in strada ma anche ad un risposta dello Stato che è stata immediata e rassicurante».

Il controllo del territorio appare come uno dei principali elementi dell'attività delle forze dell'ordine in provincia di Avellino.

«Abbiamo impostato un importante lavoro con Carabinieri, polizia e Guarda di Finanza che ci ha consentito di organizzare un sistema di prevenzione che ha dato immediatamente risposte».

Una particolare attenzione anche sugli assetti societari delle imprese che mostrano cedimenti sul versante criminale. Si tratta di concreti sondaggi sul panorama imprenditoriale che spesso non è locale ma che ha interessi in Irpinia che appare meno sottoposta alla pressione del crimine. «Dove ci sono risorse e opportunità si mettono in campo sempre le forze peggiori», riflette il prefetto.

«Il Pnrr e i bonus edilizia, le grandi opere in corso in provincia di Avellino, sono i terreni dove la criminalità in provincia si sta muovendo maggiormente», aggiunge il prefetto.

Grande attenzione anche alla crisi economica che negli ultimi mesi ha portato in piazza i commercianti e ha creato non poche preoccupazioni alle imprese. «Stiamo continuamente monitorando il mondo del lavoro con una consultazione continua con il sindacato», dice il rappresentante del Governo. Nello sforzo di prevenzione anche il tavolo sul lavoro e la sicurezza attivato con le forze dell'ordine e i sindacati. «L'obbiettivo è non lasciare nelle amni di imprese contigue alla malavita organizzata gli oneri per la sicurezza che obbligatoriamente vanno utilizzati sui cantieri», dice Spena.

Ma c'è anche una parte di confronto con la società civile che Spena intende proseguire. A cominciare dal mondo della scuola che sarà coinvolto in attività di sensibilizzazione e formative con diverse istituzioni pubbliche, dal mondo del lavoro a quello del giornalismo: «Vogliamo contribuire al consolidamento dei rapporti tra mondi diversi per costruire una rete attorno ai giovani che sono le prime vittime di un corpo sociale che soffre sotto le spinte disgregatrici».

E la scuola ieri a palazzo di Governo era ben rappresentata: gli allievi dell'Istituto Comprensivo Colombo Solimena, del liceo Classico Colletta, dell'Alberghiero Rossi Doria, della scuola Enologica de Sanctis, del Conservatorio Cimarosa sono stati i protagonisti dello scambio d'auguri per le prossime feste.