CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 15 Ottobre 2019, 07:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Racket, politica, economia, baci tra boss, vittime strangolate, minacce. È la gomorra irpina. Partiamo dalla politica. Odiano Luigi Di Maio, perché - a loro dire - «sta contro i detenuti», sanno di poter contare su migliaia di voti, di avere la maggioranza, tanto da poter piegare ai loro voleri (sotto il profilo amministrativo) dei pochi consiglieri grillini che stanno seduti negli stessi scranni della maggioranza, lì in consiglio comunale ad Avellino. Parlano del potere conquistato, dei rapporti di forza - non solo politici - in una città che ha conosciuto negli ultimi anni l'avanzata di una camorra che - dalla strada - è arrivata ad occupare i gangli del sistema politico amministrativo del Municipio. Ma leggiamo le intercettazioni, nella misura cautelare firmata su richiesta della Dda di Napoli. «Ho vinto, stiamo al Comune». A parlare è Damiano Genovese, figlio del boss Amedeo Genovese, quest'ultimo capo dell'omonimo clan irpino, durante un colloquio in carcere, a Voghera, captato il 28 giugno 2018. Con Damiano, appena eletto alle amministrative di Avellino con il Carroccio, ci sono anche altri familiari. Ma proviamo a ripercorrere le conversazioni finite agli atti. Damiano Genovese: «...Ho vinto, stiamo al Comune». Amedeo Genovese: «...ma con i 5 Stelle? No?»; Damiano: «eh... andiamo insieme a loro! Dobbiamo stare, però io sto con la Lega ... a me Di Maio non mi piaceva! Di Maio...eh... a parte che tutti e due stanno contro i detenuti! Però non fa niente!». Damiano: «...ora ci serviamo noi per fare la maggioranza! Hai capito?». Nella stessa conversazione Damiano porta al padre i saluti di un sindaco irpino.