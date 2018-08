Venerdì 17 Agosto 2018, 09:35

Acconciature per strada nel parco di piazza Kennedy ad Avellino. Due donne dell'Est europeo sono state fermate dagli agenti della polizia municipale del capoluogo irpino nel corso di una serie di controlli.I caschi bianchi, agli ordini del colonnello Michele Arvonio, hanno scoperto le due donne che esercitavano abusivamente l'attività di parrucchiere. Entrambe erano sprovviste del permesso di soggiorno. Per loro scatterà il rimpatrio. Sequestrati gli strumenti utilizzati per tagliare e pettinare i capelli.