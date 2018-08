Mercoledì 22 Agosto 2018, 13:36

Alla guida senza patente e su un'auto immatricolata in Bulgaria: un ragazzo di 21 anni di Salerno è stato bloccato in Irpinia dalla polizia stradale lungo la statale 7 Ofantina. Il giovane, incurante delle gravi conseguenze per la propria e l’altrui incolumità, si era messo al volante del veicolo senza aver mai conseguito il titolo necessario. L'auto è stata sottoposta a fermo amministrativo e il ragazzo ha rimediato una pesante sanzione.