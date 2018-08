Lunedì 27 Agosto 2018, 13:06

Non ha mai conseguito la patente, nonostante ciò guidava tranquillamente un'auto. Nel giro di pochi giorni è stato fermato due volte dai carabinieri. Nell'ultimo caso è scattata la denuncia. I militari della stazione di Monteforte Irpino hanno deferito un 25enne della provincia di Napoli. In particolare, a Monteforte Irpino, hanno proceduto al controllo del giovane sorpreso al volante del veicolo senza patente di guida in quanto mai conseguita. Gli immediati accertamenti esperiti dai militari hanno consentito di appurare che solo qualche giorno prima il ragazzo era già incorso in un'analoga infrazione. Per il 25enne è dunque scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.