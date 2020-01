Fuga di gas a Paternopoli. Momenti di forte apprensione in via Serra questa mattina. La perdita sulla conduttura della linea principale ha allarmato i residenti. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Carabinieri della locale Stazione e i tecnici specializzati dell'azienda che gestisce il servizio per provvedere alla riparazione e capire l'origine del problema. A scopo precauzionale, è stato momentaneamente interdetto al traffico il tratto di strada interessato, al fine di scongiurare altri problemi. Qualche disagio per la circolazione nella zona. © RIPRODUZIONE RISERVATA