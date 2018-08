Martedì 21 Agosto 2018, 15:08

Mattinata di paura a Paternopoli per una fuga di gas. Sono stati i Carabinieri della locale stazione a rilevare in via Aldo Moro la consistente dispersione. Il tempestivo approfondimento ha premesso di stabilire che la fuoriuscita proveniva dalla cabina di riduzione. L'area è stata chiusa al traffico pedonale e veicolare, in attesa di tecnici e operai per riparare il guasto. Scongiurato ogni pericolo per la pubblica incolumità, la situazione è tornata alla normalità.Comprensibile lo spavento per i residenti che hanno atteso le rassicurazioni dei Carabinieri. Non si segnalano persone intossicate.