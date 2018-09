Sabato 15 Settembre 2018, 20:13

Non si ferma all'alt intimato dai carabinieri e si schianta subito dopo contro un'autovettura in transito. È accaduto nel tardo pomeriggio ad Avellino, in via De Gasperi. Alla guida della Ford Focus che ha forzato il posto di controllo, un 30enne di Atripalda che è stato condotto in caserma. Fortunatamente nulla di grave per la coppia a bordo della Mitsubishi coinvolta nel sinistro. Sono in corso accertamenti da parte dei militari della compagnia di Avellino.