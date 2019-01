Giovedì 24 Gennaio 2019, 22:52

Tragedia sfiorata in Alta Irpinia. Ancora una volta la strada statale 7 Ofantina si conferma ad elevato rischio. In serata un veicolo commerciale si è ribaltato, dopo aver sbandato. Il furgone è poi finito fuori strada. Il conducente del mezzo è rimasto ferito. Il sinistro è avvenuto nel territorio del comune di Lioni. Si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco per recuperare il veicolo e per mettere in sicurezza l'arteria. L'autista è stato soccorso da un'ambulanza del 118 e trasportato in ospedale. Disagi per la circolazione, con lunghe code in entrambi i sensi di marcia.