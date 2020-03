Ultimo aggiornamento: 20:14

Primo paziente affetto da Covid-19 estubato nell'Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione dell'Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino. Si tratta di un 61enne di Ariano Irpino, ricoverato in Terapia Intensiva dal 6 marzo scorso. L'uomo, in respiro spontaneo da questa mattina, è sveglio . Nelle prossime ore, se le condizioni cliniche continueranno a risultare stabili, si valuterà il trasferimento in un'altra Unità Operativa della Città Ospedaliera.Un video girato dagli stessi operatori dell’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione dell’Azienda Ospedaliera Moscati all’interno del loro reparto guidato dal responsabile Angelo Storti.