Due settimane di attesa per avere il referto di una Tac. È stata un'odissea quella vissuta da una paziente oncologica di Avellino dopo aver fatto un esame di diagnostica per immagini nel reparto di Radiologia dell'Azienda ospedaliera Moscati. È la figlia a raccontare l'esperienza che si è conclusa venerdì scorso, in mattinata, quando, soltanto dopo aver prospettato l'intervento dei carabinieri e un esposto in Procura, la donna è riuscita a ottenere quello che le spettava di diritto.

«È stata un'odissea l'ultima Tac di mia madre», dice la figlia che preferisce restare anonima per tutelare la madre che «dovrà continuare, suo malgrado, a rivolgersi alla struttura di Contrada Amoretta». Il 3 dicembre scorso, «ci siamo recate alla città ospedaliera di Avellino nel reparto di Radiologia, come da prenotazione alle ore 9 eravamo nella sala di attesa. Fatta l'accettazione, soltanto dopo le mie insistenti sollecitazioni, spiegando che una paziente oncologica non può attendere per ore su una sedia a rotelle, siamo state chiamate alle 12:40 per fare l'esame. Quindi abbiamo lasciato l'ospedale alle 14. Mia madre, che è una paziente fragile, ha subito lo stress di non poter mangiare e bere dalla sera precedente». Quindi, comincia l'estenuante attesa per ottenere il referto, che dovrebbe essere emesso entro 5 giorni: «Considerato il ritardo, ho telefonato la prima volta lunedì scorso, 12 dicembre. Dal reparto hanno risposto che per un referto di una Tac sono necessari 10 giorni lavorativi, come se un cancro potesse andare in vacanza. Tra l'altro, non esiste alcun regolamento dove sia sancito questo lasso di tempo».



Venerdì la donna riprova: «Ho passato l'intera giornata al telefono, chiamando incessantemente e senza ricevere neanche il privilegio che qualcuno rispondesse. Quindi ho dovuto lasciare prima il lavoro, perché i referti si ritirano di mattina dalle 11 alle 13, e recarmi in ospedale solo per avere un'informazione. Arrivata in reparto ho fatto notare che avevo telefonato più volte, insistentemente, senza ricevere risposta e mi sono sentita rispondere dal personale del desk che tutti gli operatori erano impegnati. Allora ho chiesto se avessero refertato la Tac fatta 13 giorni prima perché, ho ricordato al personale presente in ospedale, quel referto è indispensabile per verificare - e nel caso cambiare la terapia di una paziente oncologica come mia madre».

Ma il responso dopo due settimane non era ancora pronto: «In quel momento, mi sono alterata e, come al solito, ho dovuto usare alcune parole magiche: Procura della Repubblica e Carabinieri. Solo allora è stato convocato il medico di turno, il quale mi ha garantito che il referto sarebbe stato pronto entro le 15. Tuttavia, al desk mi hanno poi comunicato che avrei potuto ritirarlo soltanto dopo le 16».

Finita l'odissea e ottenuto il referto, la figlia della paziente oncologica riflette: «Non credo sia possibile sottostare a simili logiche che mettono a rischio la vita di persone fragili. Il risultato di un esame così delicato per una paziente oncologica dovrebbe essere emesso nel più breve tempo possibile. I 5 giorni lavorativi previsti sono già un limite molto ampio, considerata l'esperienza che sto vivendo in questi anni, credo sia necessario fornire un referto del genere nel giro di 24-48 ore al massimo. Insomma, qua è in gioco la vita delle persone e non è corretto gestire in questo modo queste pratiche».

Infine, ma non meno importante: «Dispiace tanto per la mancanza di sensibilità mostrata ripetutamente dal personale impegnato nel reparto di Radiologia dell'Azienda ospedaliera Moscati di Avellino».