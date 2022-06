Pd Avellino, fine dell'unità: Petitto e De Caro messi in minoranza

Via Tagliamento archivia il percorso congressuale unitario e sancisce il divorzio tra i decariani e le altre componenti.

Nello Pizza, ieri pomeriggio, ha preso atto delle divisioni interne al Pd irpino, emerse durante le elezioni provinciali e comunali, e la direzione del partito ha dato il via libera alla relazione del segretario, con la quale si formalizzano i nuovi equilibri politici. Petitto e i suoi, poi, hanno abbandonato la seduta. Il deputato De Caro, invece, ha continuato a seguire i lavori.

I voti favorevoli al documento 13, gli astenuti 7, tra i quali anche Franco Iovino, presidente del Parco del Partenio, solitamente vicino alle posizioni di Roberta Santaniello, membro della direzione nazionale.

Dopo le polemiche scoppiate all'indomani del secondo round delle votazioni per la presidenza di Palazzo Caracciolo e della tornata amministrativa, le tensioni tra i Dem si sono scaricate per intero nella riunione che si è svolta presso la sede provinciale.

Il segretario provinciale, Pizza, ha provato a fare chiarezza: «Non ci sono alternative ad una evidente presa di coscienza, non ci sono tatticismi o giochetti o piccole furbizie che possono fare in modo che quello che è accaduto fino ad ora possa essere nobilitato. Tutto quello che è accaduto finora è figlio di una vecchia politica, di vecchi giochi di potere ai quali con uno scatto di orgoglio e con senso di responsabilità a dicembre dello scorso anno si era provato a dire basta».

Di qui, la presa di distanza nei confronti dei decariani: «Non possiamo continuare a negare l'evidenza e non possiamo quindi continuare a sostenere che esista un partito unito con organismi uniti laddove invece le spaccature sono evidenti. L'unità di facciata non serve a nessuno. Questo impone che il prosieguo dell'attività politica del Pd tenga conto di queste separazioni e soprattutto tenga conto del fatto che vi è una parte del partito che continua a coltivare un progetto politico antitetico a quello immaginato in occasione del nostro congresso».

Pizza ha poi rincarato la dose: «Questo modo di agire in politica mi offende e non ho intenzione di essere testimone inconsapevole di giochi e strategie oscure. E pertanto ritengo importante che oggi si prenda atto di tutto questo e soprattutto si prenda atto della mia indisponibilità a continuare un percorso come quello che è stato gestito fino ad ora: le diverse sensibilità del partito prendano consapevolezza di questo e si assumano la responsabilità dei loro gesti e accettino le conseguenze del loro agire».

Netta anche l'analisi del voto del segretario: «Il dato politico vero è quello delle elezioni alla Provincia che vedeva coinvolto il cosiddetto campo largo, con Buonopane, che esce rafforzato. Il dato che emerge invece dalle elezioni comunali è contrastante. Le spaccature all'interno del partito hanno fatto sì che in altre realtà a vincere fossero le forze avverse».

Ed ancora sui presunti accordi sottobanco di Petitto e dei decariani, a sostegno di D'Agostino: «Chi a giugno sceglie, senza alcun chiarimento politico preventivo, di appoggiare D'Agostino sceglie di stare anche con Italia Viva e con il sindaco di Avellino. Questa scelta induce lo stesso D'Agostino, all'indomani dell'ennesima sconfitta elettorale, a proporsi come alternativa a questo Pd, alimentando una politica contraria a noi, al nostro partito, al nostro percorso».

Ipotesi che Petitto, ha smentito, almeno in parte, non risparmiando stoccate a Pizza e alla gestione della campagna elettorale, da parte della segreteria provinciale: «Dispiace che non ci sia stata una riunione prima delle elezioni. Per le amministrative ho seguito la linea del partito. Forse con i primi caldi qualcuno dimentica ciò che è stata detto. Non essendoci in alcun Comune il simbolo del Pd, ho sostenuto gli esponenti democratici a me più vicini. Alla Provincia sono altri che non hanno rispettato gli accordi. Non si è tenuto conto delle diverse sensibilità. Poi non debbono meravigliarsi se qualche amministratore ha fatto scelte diverse. Ma non mi sembra. Invece, qualcuno ha fatto accordi con la destra pur di essere eletto. Mi accusano e dicono di avere le prove. Le mostrino se è così. In questi giorni ho visto troppi animi esagitati».

Il consigliere regionale, però, è finito nel mirino di diversi rappresentanti del partito. Tra gli interventi più duri, registrati durante il dibattito, c'è quello di Vanni Chieffo, responsabile Enti locali, che ha bacchettato i decariani.

La spaccatura interna è stata confermata anche dalla votazione del documento del segretario. Poi Petitto ha abbandonato la riunione.