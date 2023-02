Anche in Irpinia si è chiusa la fase uno del congresso Pd, con un'alta partecipazione al voto degli iscritti ed una netta affermazione di Bonaccini. A Monteforte il sindaco Giordano lancia un segnale al vertice del partito, facendo votare la mozione Schlein. E sul futuro dei dem, Pizza non esclude l'ipotesi di un suo passo indietro.

È stato un fine settimana intenso per consentire ai circa 3.300 tesserati di cominciare a scegliere, in attesa delle primarie il futuro segretario nazionale del partito, tra i quattro candidati in campo: il presidente della giunta regionale dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, la deputata Elly Schlein, il parlamentare ed ex presidente del Pd, Gianni Cuperlo, e la deputata ed ex ministro alle Infrastrutture, Paola De Micheli.

Complessivamente nella tre giorni si sono recati alle urne oltre 3.100 iscritti, pari al 93% della platea congressuale. Il 79,5% delle preferenze sono andate al governatore emiliano, sostenuto da gran parte del gruppo dirigente di via Tagliamento, il 15,5% alla mozione Schlein, il 3% a Cuperlo ed il 2% a De Micheli. In particolare, nella città di Avellino hanno partecipato alla consultazione 260 iscritti, pari al 94% della platea. I voti sono stati così ripartiti: Bonaccini 166 preferenze (64%), Schlein 57 (21,92%), De Micheli 36 (13,90), Cuperlo 1 voto.

Ma nella segreteria provinciale e tra gli esponenti istituzionali del Pd, soprattutto dell'area Bonaccini, ha fatto discutere il risultato di Monteforte Irpino, dove si è affermata in maniera inaspettata Schlein, con 85 voti, seguita da Bonaccini, con 11 voti, De Micheli 5, Cuperlo 1. Un preciso messaggio politico lanciato dal primo cittadino Costantino Giordano, dopo la revoca per lui della vicepresidenza della Provincia e probabilmente a causa dell'aria percepita attorno a sé nel partito, all'indomani del suo coinvolgimento in un'inchiesta della Dda di Napoli.

Archiviate le assemblee dei circoli, il 26 febbraio si terranno le primarie (tra i due aspiranti segretari più votati nei circoli) aperte anche ai simpatizzanti.

Il segretario provinciale del Pd irpino, Nello Pizza, ha espresso soddisfazione per l'affluenza: «C'è stata un'ampia partecipazione al voto e tutte le operazioni si sono svolte in un clima sereno e senza problemi, sia ad Avellino, che nei circoli della provincia. Un dato importante che ci fa guardare con fiducia al prosieguo dell'iter congressuale. La vera sfida è costituita dalle primarie del 26 febbraio, per le quali auspichiamo una risposta significativa».

Sulla questione del tesseramento nessuna preoccupazione, ma una indicazione precisa: «Le anomalie hanno riguardato soltanto un numero limitato di adesioni, per le quali sono stati assunti provvedimenti dalla commissione provinciale. Bisogna però rendere più accessibile a tutti l'adesione al Pd. Qualche difficoltà in tal senso ci è stata segnalata in alcune zone». E sul futuro dei democratici irpini non manca una dichiarazione a sorpresa di Pizza: «Abbiamo lavorato per la riorganizzazione sul territorio e continueremo. In ogni caso, il contributo di tutti è fondamentale per andare avanti unitariamente. Non credo di essere un ostacolo alla crescita, ma se necessario sono pronto a discuterne e a fare un passo indietro».

Il vicesindaco di Aiello del Sabato, Lorenzo Preziosi, esponente della mozione Bonaccini ed uomo di fiducia del presidente della Provincia, Rino Buonopane, ha commentato così i risultati: «Un appuntamento positivo, per la partecipazione ed il clima, al quale non eravamo più abituati. Adesso va compreso come si concretizzerà il percorso. È importante il confronto con simpatizzanti ed i cittadini nelle primarie aperte». Per la mozione Schlein, l'ex presidente dell'Alto Calore, Lello De Stefano, guarda non senza aspettative alle primarie: «Nonostante siano tutti schierati dall'altra parte abbia raccolto un buon numero di consensi, soprattutto ad Avellino. Puntiamo a crescere nel prossimo turno».