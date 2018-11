Domenica 11 Novembre 2018, 22:43

Pomeriggio di paura per una famiglia napoletana in pellegrinaggio a Pietrelcina. La Fiat Grande Punto sulla quale genitori e figli stavano viaggiando ha preso improvvisamente fuoco. E' accaduto sull'autostrada A16 Napoli-Canosa, al Km. 70,450 in direzione Canosa, nel territorio del comune di Venticano. Il veicolo completamente avvolto dalle fiamme è stato spento e messo in sicurezza dai vigili del fuoco del distaccamento di Grottaminadara. La famiglia diretta a Pietrelcina per una visita ai luoghi di Padre Pio non ha subito conseguenze, tranne un comprensibile spavento. Disagi per la circolazione.