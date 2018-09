Lunedì 24 Settembre 2018, 12:20 - Ultimo aggiornamento: 24-09-2018 12:23

Scatta l'operazione abbonamenti, i pendolari predono d'assalto la biglieteria Air ad Avellino. In centinaia da stamattina si sono messi in fila per conquistare il ticket mensile. Oltre due ore di attesa per ottenere il ticket. Stamattina oltre 500 persone in fila e tra l'altro l'ufficio chiude alle 15. Il sistema di prenotazione abbastanza improvvisato che impedisce la prenotazione o l'acquisto tramite internet, ha creato non pochi problemi alla clientela.