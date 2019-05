Domenica 26 Maggio 2019, 16:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Paura a Castel Baronia per un centauro di 52 anni. L’uomo, in sella alla sua Ducati, stava percorrendo la strada provinciale, quando ha perso il controllo del mezzo ed è finito rovinosamente al suolo. Il 52enne è scivolato per diversi metri lungo il nastro d’asfalto. Prontamente soccorso dall’ambulanza dello Stie di San Nicola Baronia e dal Saut di Vallata, il centauro, che è rimasto ferito al volto e alle mani, è stato trasportato all’ospedale “Frangipane”. Indagini in corso per accertare l’esatta dinamica del sinistro, che non ha coinvolto altri veicoli.