Perde il controllo dell'auto e finisce nel cancello di una villa

Perde il controllo dell’auto e finisce nel cancello d’ingresso di una villa. Un giovane è finito in ospedale dopo lo schianto avvenuto all’alba in Irpinia. I vigili del fuoco di Avellino sono intervenuti nel territorio del comune di Cesinali, sulla SP 223 via Provinciale per San Michele, dove una vettura è finita contro la recinzione della casa. Alla guida un ventiquattrenne di San Michele di Serino, che è rimasto incastrato nell'abitacolo. I caschi rossi, dopo averlo liberato, lo hanno affidato ai sanitari del 118 intervenuti che ne hanno disposto il trasporto all'ospedale Moscati di Avellino. Il veicolo incidentato è stato messo in sicurezza.

