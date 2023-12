Perinetti e Venditti, incontro al sound check

Antonello Venditti in piazza Libertà fa il sound check in vista del concerto di Mezzanotte ad Avellino e arriva Giorgio Perinetti a salutarlo. Il direttore dell'area tecnica dell'Avellino conosce il cantautore romano da molti anni. Grande tifoso dei giallorossi, il cantante ha salutato affettuosamente il dirigente sportivo che trascorre le festività in città.

Un Venditti influenzato, ma riscaldato dal calore del pubblico. Diventa un mini concerto il soundcheck del concerto di questa sera che il cantautore romano ha effettuato intorno alle 14. «L’unica cosa che ho mantenuto in questa settimana è la voce» confessa Antonello.

E via quattro pezzi: Bomba o non bomba, Benvenuti in paradiso, Dalla pelle al cuore, Unica.

Il pubblico apprezza, lancia cori e chiede canzoni: «Ci sto prendendo gusto». Sotto il palco un fan d’eccezione: il direttore dell’area tecnica dell’Avellino, Giorgio Perinetti. Venditti, lo saluta: «Ragazzi c’è Perinetti». Il suo è un segno di riverenza per l’ex direttore sportivo della sua Roma e lo inviata a salire sul palco.

Venditti soggiorna al Viva Hotel di Avellino dove ha incontrato molti fan, tra gli incontri anche quello con Enzo Venezia il primo sindaco Avellino che un quarantennio addietro invitò il cantante in città per un concerto di Ferragosto.