Per la provincia di Avellino è tempo di fare ufficialmente i conti con la peronospora della vite. Si tratta di un fungo che, a causa delle condizioni climatiche registrate nei mesi scorsi, caratterizzati da piogge frequenti e abbondanti che hanno reso impossibili i trattamenti, ha colpito tantissimi vigneti della provincia, causando danni consistenti alla produzione. Nelle ultime settimane molti produttori hanno parlato di vero e proprio disastro, ma a lanciare un ulteriore grido d'allarme sono stati i dottori agronomi e dottori forestali irpini nel corso di una riunione del consiglio dell'Ordine che si è svolta nei giorni scorsi.

Per il presidente Francesco Castelluccio, «quest'anno è stato caratterizzato, purtroppo, da condizioni climatiche complicate che stanno determinando una importante riduzione delle produzioni viticole in ogni angolo del territorio nazionale tra cui anche l'Irpinia». In tutta Italia, infatti, l'inverno è stato «mite e poco piovoso» mentre a partire dal mese di maggio, si sono susseguiti 40 giorni di piogge intense con «ben 300 millimetri di acqua caduti al suolo».

Tali condizioni hanno di fatto impedito agli agricoltori di effettuare i trattamenti necessari in tempo, per cui la peronospora ha trovato «le condizioni ottimali per il suo sviluppo con una fortissima pressione del patogeno, infezioni a cicli sovrapposti ed elevata dannosità a tutti gli organi della pianta: foglie, tralci, fiori e grappoli, compromettendo la produzione di molti vigneti sia termini quantitativi che qualitativi». Le varietà irpine maggiormente colpite, prosegue Castelluccio, «risultano l'Aglianico e il Greco che in alcune zone fanno registrare una percentuale di danno pari anche al 70-80%» mentre Fiano e Falanghina «si attestano mediamente sul 50%». Il caldo torrido del mese di luglio ha arginato in parte il fenomeno, anche se non lo ha arrestato del tutto, per cui si corre il rischio di avere «una vendemmia magra che potrebbe mettere in ginocchio molte aziende agricole che negli ultimi anni hanno già dovuto affrontare una serie di emergenze: dal Covid al rincaro dei materiali alla peronospora».

Di qui, l'appello rivolto alla Regione Campania «affinché possa adoperarsi per attivare tutte le misure necessarie per garantire adeguati ristori alle aziende agricole colpite».

Per gli agronomi, inoltre, sarebbe opportuno che si avviasse la procedura per il riconoscimento dello stato di calamità del comparto e che si attivassero «le procedure per il riconoscimento del fondo di solidarietà in merito agli oneri fiscali e contributivi, anche in deroga, per consentire maggiore respiro alle aziende colpite».

Altra richiesta è quella di «dar vita ad un tavolo tecnico di concerto con la Regione e il Ministero dell'Agricoltura al fine di trovare le migliori soluzioni possibili per rispondere a delle situazioni di crisi che ormai, a causa dei cambiamenti climatici, si verificano con frequenza e vanno affrontate con un approccio nuovo».

Insomma, la situazione è estremamente complicata e rischia di incidere pesantemente sia sotto il profilo produttivo che economico su moltissime famiglie irpine. Si guarda con grande preoccupazione in particolare ai conferitori che quest'anno potrebbero ritrovarsi con pochissime uve da vendere, al punto da non riuscire a coprire neanche i costi sostenuti fin qui.