Giovedì 23 Maggio 2019, 18:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Stalker di 28 anni arrestato dai carabinieri di Mirabella Eclano. Il giovane in più occasioni aveva portato avanti una condotta persecutoria nei confronti dell’ex fidanzata, nonostante il divieto di avvicinamento a cui era sottoposto. I diversi servizi di osservazione e gli elementi di prova acquisiti dai militari, riferiti immediatamente alla competente autorità giudiziaria, hanno consentito l’aggravamento della misura in corso, ritenuta non più idonea a salvaguardare le esigenze di tutela della ragazza. Per il 28enne sono scattati i domiciliari, in ottemperanza all’ordinanza emessa dal gip del Tribunale di Avellino.