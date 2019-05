CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 24 Maggio 2019, 08:39 - Ultimo aggiornamento: 24-05-2019 08:41

La fine di un amore è stato l'inizio di un tormento per una giovane della Media Valle del Calore perseguitata dall'ex, un ventottenne della zona, per aver deciso di interrompere quel rapporto sentimentale esacerbato dalla gelosia.Una relazione in apparenza leggera divenuta molto presto tossica e insostenibile per la ragazza costretta poi a denunciare per stalking ai Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano, diretti dal capitano Domenico Signa, quel fidanzato molesto e insolente. Lei rifiuta la sua insistenza a riprendere la relazione e lui non accetta quel rifiuto netto, al punto da infastidirla continuamente e seguirla dappertutto. Lei si sottrae alle sue attenzioni e lui per dispetto la incalza fino alla esasperazione. Lei lo denuncia e lui non si rassegna e continua a cercarla per farle cambiare idea usando però una tattica errata. E anziché attirarla a sé si è attirato, al contrario, l'intervento delle forze dell'ordine e una serie di provvedimenti restrittivi puntualmente raggirati.