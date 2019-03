Martedì 26 Marzo 2019, 14:29

Accecato dalla gelosia minacciava la ex, a 16 anni finisce in comunità. Il provvedimento ha riguardato un ragazzo di Montoro che, nonostante la fine della relazione, ha cominciato a perseguitare l’ex fidanzatina, per arrivare a minacciarla di morte, puntandole finanche un coltello alla gola ed etichettandola con espressioni ingiuriose. Questa mattina i carabinieri della stazione di Montoro hanno dato esecuzione al provvedimento emesso dall’ufficio gip del Tribunale per i Minorenni di Napoli e l’ufficio gip del Tribunale di Avellino con il quale è stato disposto il collocamento in comunità.