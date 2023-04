Persone scomparse, in Irpinia il polo delle ricerche

"La Stazione di Soccorso Alpino della Guardia di Finanza con sede a Sant’Angelo dei Lombardi punto di riferimento non solo per l’Irpinia, ma per Campania, Puglia e Basilicata". È quanto afferma il colonnello Salvatore Minale comandante provinciale della Guardia di Finanza di Avellino nell'ambito del convegno "La Psicologia e la Medicina dell'Emergenza".

L'incontro promosso dalle Fiamme Gialle irpine si è svolto presso l’Abbazia del Loreto a Mercogliano. In platea i rappresentanti dei vigili del fuoco della provincia e di tutta la regione Campania, oltre alla Protezione Civile regionale e i rappresentanti del 118. Un incontro finalizzato a mettere in campo azioni di coordinamento per la ricerca delle persone scomparse.

"Sono già sei le persone che sono state ritrovate dall'inizio dell'anno non solo in provincia, ma anche nel Salernitano, grazie alla presenza della Stazione Sagf di Sant’Angelo dei Lombardi - sottolinea Minale. Ad aprire i lavori del convegno, il prefetto di Avellino Paola Spena che ha spiegato il piano di coordinamento delle persone scomparse. “Il fenomeno delle persone scomparse nel nostro territorio è frequentissimo. E' fondamentale un momento di formazione congiunta tra gli operatori che intervengono per lavorare insieme e confrontarsi", dice il prefetto. Tra i relatori il sostituto procuratore della Repubblica di Avellino, Maria Teresa Venezia, che ha focalizzato l’attenzione sulle modalità delle indagini di polizia giudiziaria per la ricerca delle persone scomparse.

Mentre il direttore dell'Uoc 118 di Avellino, Rosaria Bruno, ha spiegato le procedure operative delle tecniche di primo soccorso. Il capitano Martina Germini del Comando Interregionale dell’Italia Meridionale della Guardia di Finanza ha illustrato le indicazioni di autoprotezione e raccontato le esperienze degli operatori di emergenza. Al convegno erano presenti il dirigente dell'Asl Mario Ferrante e il sindaco di Mercogliano Vittorio D’Alessio.