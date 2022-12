Pestaggio nel carcere di Bellizzi Irpino, fissati gli interrogatori di garanzia. Dalle intercettazioni captate dagli inquirenti è emerso che un altro collega li aveva invitati a desistere, facendoli riflettere che era una cosa tra detenuti. Di tutta risposta Giuseppe Iovine intercettato il 16 marzo 2022 afferma: «Dopo la richiesta di Vitale e compagni di coadiuvarli nel pestaggio ho cercato di dissuaderli e di replicare affermando di non poter aderire, trattandosi di regolamenti di conti tra detenuti, ma poi ho accettato dopo che anche gli altri agenti hanno detto ammo fa' ammo fa' quello è na' merda se l'è cantata». Ed ancora a telefono con un collega in servizio a Reggio Emilia, Iovine precisa: «L'hanno fatt' a marmellata».

Ma i tre agenti non appena ebbero il sentore di essere stati scoperti s'accordarono su cosa riferire al comandante della sezione Napolitano che aveva già visionato le telecamere di videosorveglianza. E Iovine raggiunto telefonicamente dal collega Ugo Moffa precisa: «Abbiamo poco spazio di manovra, possiamo inventare poco e niente». In merito al racconto fornito al comandante «Ho riferito di essere arrivato in sezione dove si trova L.C. (la vittima del pestaggio) alle ore 12.10 per dare il cambio al collega che doveva pranzare, Liberato Piscitelli, e di essere rimasto fino alle 13». L'indagato Moffa aggiunge: «vabbe' io dico che stavi da solo e il collega era andato a mangiare e stava la dottoressa. Ero salito per darti una mano, il tempo che la dottoressa ha finito, poi sono sceso e sono andato a pranzo». Ma Iovine aggiunge e «solo questo ti puoi inventare» facendo trapelare che la ricostruzione fornita a telefono dal collega era falsa e che i fatti erano andati in maniera completamente differente: «Appunta' ci dovete aprire la cella... ciammo schiatt' a' capo a L.C.». Da un'altra conversazione captata dai carabinieri subito dopo la denuncia presentata dal detenuto picchiato emerge che la cella di L.C. (vittima dell'aggressione) era stata volontariamente aperta da Ugo Moffa, con la complicità di Liberato Piscitelli e Giuseppe Iovine mentre parla a telefono con un altro collega: «si dalle telecamere si vede il problema è che sono io che ho aperto la cella, hai capito?» e poi afferma «l'ha aperta un altro collega». L'avvocato Gaetano Aufiero, difensore di Giuseppe Iovine, intanto denuncia «È un abuso cautelare, tre agenti penitenziari incensurati debbano essere sottoposti ad una misura cautelare a distanza di otto mesi dalla conclusione delle indagini. Sarebbe stato più equo applicare la sospensione dal servizio».



Gli agenti penitenziari Ugo Moffa di Mercogliano e Liberato Piscitelli di Visciano compariranno martedì mattina, mentre Giuseppe Iovine, figlio dell'ex comandante di sezione, sarà mercoledì dal Gip Ciccone. Ugo Moffa difeso dall'avvocato Antonio Dell'Erario, Liberato Piscitelli difeso dall'avvocato Gennaro Santorelli e Giuseppe Iovine affiancato dall'avvocato Gaetano Aufiero dovranno dare risposte dopo le pesanti accuse arrivate al termine dell'inchiesta svolta dai carabinieri del nucleo operativo di Avellino, agli ordini del capitano Pietro Laghezza. Gli altri indagati, i detenuti ritenuti i responsabili dell'aggressione, sono Luigi Vitale di Pago del Vallo di Lauro detto O'stack e uomo vicino al clan Sangermano, Girolamo Miele, Gennaro Ramaglia e Antonio Sarni, tutti e tre di Napoli detenuti per altre cause.