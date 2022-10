Petracca: «Il Pd deve riorganizzarsi, il congresso non sia la solita conta»

«Mi auguro che il congresso del Pd non sia la solita conta, ma un confronto politico vero sulle prospettive dei territori e del Paese. È necessario quindi superare la logica delle correnti». Ad affermarlo è il consigliere regionale dem, Maurizio Petracca. «Basta prove muscolari sulle tessere - ha proseguito il rappresentante della maggioranza di Palazzo Santa Lucia - adesso occorre un dialogo franco sulla linea del partito e sulle questioni concrete. Non si può bloccare il Pd a causa delle conflittualità interne. È il momento di guardare in avanti». Sui risultati elettorali nessun catastrofismo: «Non sono tra quelli che considerano un disastro l'esito delle urne. Il problema più serio è stato quello delle alleanze. Con questa vergognosa legge elettorale, senza una coalizione ampia e coesa, si era destinati a perdere. Il Pd però, nonostante tutto ciò che è accaduto, ha sostanzialmente mantenuto. È paradossale che appaiano come vincitori i Cinque Stelle, con 6,5 milioni di voti persi, la Lega con oltre 3 milioni di voti in meno o Forza Italia con 2,5 milioni di voti mancanti. Noi non siamo cresciuti, abbiamo perso una piccola quota di consenso. Non possiamo essere soddisfatti ovviamente, ma non ripartiamo da zero».



Rispetto al futuro non ci sono dubbi: «In Irpinia siamo un riferimento fondamentale per la comunità territoriale e sul piano nazionale siamo il secondo partito. Adesso va costruita un'ampia alleanza di centrosinistra, su basi programmatiche, con un orientamento chiaro e obiettivi precisi, della quale il Pd resta il perno centrale». L'attenzione adesso è concentrata su Roma e su ciò che sta accadendo tra il Palazzo Chigi ed il Parlamento, come ha evidenziato Petracca: «Non mi scandalizzo e non mi sorprendono le fibrillazioni interne alla coalizione di governo. L'esordio dell'esecutivo guidato da Meloni ed i segnali lanciati dai suoi ministri in questi giorni però non sono affatto positivi. L'autonomia differenziata richiamata dal presidente della Camera, Fontana, nel suo discorso di insediamento, il tema dei diritti su cui si è soffermata la presidente del Consiglio, destano preoccupazioni. Ma era ampiamente prevedibile. Siamo di fronte ad una maggioranza fortemente sbilanciata a destra e a favore del Nord del Paese».



Un punto, quest'ultimo, sul quale il consigliere regionale ha insistito: «Ho avuto modo di dirlo spesso in campagna elettorale: il Mezzogiorno rischia di essere seriamente penalizzato. Nel programma della Lega era scritto in maniera netta, ma forse qualcuno non l'ha letto o ne ha ignorato la portata. Ipotizzare di organizzare e finanziare i servizi essenziali in base alla spesa storica, significa agevolare le regioni settentrionali e lasciare al palo il Sud. Servono invece meccanismi equi di ripartizione». Non manca poi una precisazione: «Non sono contrario alle autonomie e alla valorizzazione delle specificità. Il Mezzogiorno ha di fronte una sfida, che avrà ricadute per l'intero Paese, ma molto dipende dalla strategia che sarà adottata a Roma».



E sul ruolo del Pd in Parlamento: «Sui temi di cui si sta discutendo non potrà che esserci un'opposizione ferma. Ma vedremo quali saranno i prossimi passi del governo e li giudicheremo nel merito. Se dovessero esserci interventi positivi e condivisibili, soprattutto a favore del Mezzogiorno, potrebbe esserci anche una opposizione dialogante. Ma le premesse non vanno in questa direzione». Intanto, ieri mattina, Petracca ha partecipato ad una conferenza insieme ai sindaci di Savignano Irpino, Montecalvo, Casalbore, Greci, Villanova del Battista, Montaguto e Zungoli ed il presidente della Comunità montana del Fortore, in provincia di Benevento, Zaccaria Spina, per dare conto dell'allargamento del comprensorio individuato dalla Strategia nazionale delle aree interne, a seguito di una delibera della giunta regionale. «È una decisione molto importante - hanno dichiarato Petracca e Zaccaria - per il futuro di questi territori. Adesso si attende la ratifica del governo».