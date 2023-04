«Il commissariamento è un passo indietro. Spero si riparta da D'Amelio. Sulla gestione rifiuti, le istituzioni locali non hanno tutelato i cittadini. Il Pd non è il 118, ma è mancata capacità di proposta». Così Maurizio Petracca, consigliere regionale dem.

Petracca, il Pd Campania è stato commissariato, nonostante il percorso unitario avviato. Che ne pensa?

APPROFONDIMENTI Frasi ingiuriose contro il ministro Piantedosi, indaga la Digos Pd Caserta, Camusso apre le porte e lancia la Tartaglione

«È un errore. Non si comprende perché Elly Schlein abbia deciso di vanificare lo sforzo compiuto per una gestione unitaria del partito. Sul nome di D'Amelio era stato raggiunto un accordo, tra tutte le componenti. E' una dirigente autorevole, con una storia importante nelle istituzioni, che avrebbe traghettato il partito su sponde più tranquille».



Si apre lo scontro per la successione a Palazzo Santa Lucia?

«Le vicende regionali debbono essere oggetto di discussione nel partito campano. Il Pd ha una struttura federale. Non si può pensare che tutto venga deciso con il commissariamento o al Nazareno. Le elezioni regionali sono diverse da quelle politiche. I cittadini esprimono una preferenza, scrivendo il nome del rappresentante sulla scheda. Il candidato deve avere un radicamento sul territorio».



Come pensa che andrà a finire?

«Mi auguro che sia un commissariamento breve, per riannodare i fili e riprendere il ragionamento già avviato. Se fino a ieri D'Amelio godeva del consenso di tutti, non vedo perché non possa rappresentare la sintesi delle posizioni in campo, anche domani».



In Irpinia c'è un riassetto negli enti di servizio. C'è il rischio che prevalga una lotta per la gestione?

«Non è un rischio, ma ormai un fatto acclarato. La riorganizzazione del ciclo dei rifiuti purtroppo va in questa direzione. Le figure istituzionali che dovevano guidare questo processo, in modi diversi hanno una fetta di responsabilità per ciò che è accaduto: lo smembramento della gestione provinciale, l'ingresso dei privati senza garanzie e una grande confusione sul futuro. A rimetterci saranno i cittadini, se non si riuscirà ad imprimere una svolta in extremis, per quanto possibile».



Perché si è arrivati a questo punto?

«La mancata cessione iniziale di IrpiniaAmbiente all'Ato, con tutte le difficoltà finanziarie, ha fatto sì che il sindaco Festa avesse un alibi per uscirsene dal servizio con largo anticipo e puntasse su una società mista pubblico-privato. Oggi immaginare un'azienda a totale capitale pubblico, senza il Comune di Avellino, può essere un azzardo economicamente. È un tentativo che va fatto. La gestione pubblica è l'unica soluzione che può garantire pienamente gli utenti. Si rischia un nuovo carrozzone».



La politica è stata assente?

«Spesso si scarica genericamente la responsabilità sulla politica, che così diventa un'astrazione. I sindaci rappresentano la politica ed hanno competenze dirette in materia di servizi locali. La legge dava mandato ai diversi livelli istituzionali di trovare una soluzione condivisa. Ma c'è stato un arroccamento. Soltanto tardivamente si sono registrate iniziative, ma in ordine sparso».



Gli scontri interni al Pd hanno pesato sul risultato?

«No, chi doveva occuparsi della questione sono i vertici di Provincia, Comune di Avellino e Ato, che sono di partiti differenti. Si chiama in causa il Pd solo quando ci sono difficoltà. Ma il partito va coinvolto sempre, non è il 118, che interviene nelle emergenze. Il Pd però deve avere capacità di proposta e non può attendere le sollecitazioni. E questa sinceramente è mancata. Io sono un consigliere regionale. Non dipende da me».



In Regione, è tornato alla guida della commissione Agricoltura.

«Sono stato eletto all'unanimità per acclamazione. Una attestazione di stima per il lavoro svolto. E' un settore che ho sempre seguito, dalla scorsa legislatura. Tra gli obiettivi prioritari c'è la programmazione per lo sviluppo rurale, per la quale stiamo definendo i bandi per gli interventi, con una copertura di 1,5 miliardi di euro, su cui c'è pieno accordo con l'assessore al ramo, Caputo. Verrà incentivata soprattutto la ricerca. Dedicheremo inoltre massima attenzione all'enoturismo (ho depositato una proposta di legge) e al trentennale del riconoscimeno docg al Taurasi con una grade manifestazione».