Petruro Irpino, parte il progetto Sai e arriva la prima famiglia dall'Afghanistan

Sarà una famiglia proveniente dall'Afghanistan la prima ad essere ospitata in provincia di Avellino nell'ambito del Sai, il sistema di accoglienza e integrazione dei richiedenti asilo e dei rifugiati gestito dall'Anci e sostenuto dai fondi a disposizione del ministero dell'Interno. Ne dà notizia il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, che questa mattina, in qualità di comune capofila dell'Area Vasta che comprende 44 comuni dell'hinterland del capoluogo irpino, ha firmato il regolamento per l'accoglienza.

La famiglia afghana verrà ospitata nel comune di Petruro Irpino. La stessa Area Vasta ha presentato un progetto per ospitare 64 cittadini ucraini distribuiti su Avellino (40), Montoro (16), Aiello del Sabato (8) e Atripalda (8). Il Sai, che succede agli Sprar, istituiti nel luglio del 2002, ha ampliato gli interventi e le offerte socio-sanitarie e didattiche per minori e adulti in fuga da paesi in guerra.