Phishing e soldi accreditati su carta: presi tre truffatori napoletani in Irpinia

Si fanno accreditare una cospicua somma di danaro sulla carta prepagata grazie a una email phishing. Nei guai tre napoletani, presi dai carabinieri irpini. I militari della Stazione di Castelfranci hanno denunciato in stato di libertà tre persone per truffa in concorso. Si tratta di una donna e due uomini della provincia di Napoli, di età compresa tra i 20 e i 35 anni.

L’attività d’indagine condotta dai Carabinieri ha consentito di acquisire elementi a carico dei tre che erano riusciti a farsi accreditare del denaro sulla loro carta prepagata.