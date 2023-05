Un piano per la gestione agricola-forestale, il Comune è pronto

L'amministrazione comunale di Solofra è pronta a redigere il piano di gestione agricolo-forestale. L'obiettivo è quello di dotare il Comune dello strumento di programmazione e gestione degli interventi selvicolturali delle proprietà forestali e delle opere connesse. Il Piano ha una durata da 10 a 15 anni e si basa su un programma mirato a degli interventi selvicolturali flessibile su base triennale o quinquennale.



Il sindaco di Solofra Nicola Moretti spiega: «Si è ritenuto di dotare il territorio di uno strumento strategico di pianificazione e gestione finalizzato alla salvaguardia dell'ambiente, valorizzazione e conservazione del patrimonio boschivo, alla tutela della biodiversità, al miglioramento delle economie locali.

Questo strumento sarà inoltre opportunità per accedere ai finanziamenti europei».Il piano di gestione forestale si occupa di disciplinare boschi e pascoli pubblici. Oltre a regolare l'azione di bonifica montana, difesa del suolo, sistemazione idraulico-forestale, prevenzione e difesa dei boschi dagli incendi, conservazione e miglioramento dei pascoli.



Un primo confronto nella sede comunale si è svolto con il promotore e tecnico agrario Adamo Anzivino, con agronomi e forestali. Al tavolo si è discusso anche di far certificare la castagna prodotta nei territori solofrani, in quanto Solofra fa parte del consorzio del Marrone di Serino (Igp). Il consorzio raggruppa 12 comuni irpini e sei della provincia di Salerno. Per discutere anche delle certificazioni del prodotto, il primo cittadino ha convocato per martedì 30 maggio alle 18 nella sede municipale di Palazzo Orsini i castanicoltori solofrani, altra risorsa economica locale. Nel confronto si parlerà anche delle opere di bonifica territoriale di carattere idraulico-agrarie e forestali che evitano il propagarsi degli incendi e per il corretto defluire delle acque.