Giovedì 25 Aprile 2019, 15:00

Ultima chiamata al commissario Giuseppe Priolo: bloccare la stangata sui parcheggi in città. A pochi giorni dalla partenza del nuovo piano sosta, che dovrebbe diventare operativo con un'apposita ordinanza comunale dopo il primo maggio, l'Adiconsum indirizza al numero uno della triade di Piazza del Popolo una perentoria missiva. Nella lettera, il referente provinciale dell'associazione a difesa dei consumatori Aurelio Spiniello, chiede un confronto e si appella a precisi articoli di legge per sentenziare l'illegittimità degli aumenti previsti. In particolare, ma non solo, per l'assenza di aree non custodite e servizi gratuiti. «Avendo ricevuto pressioni da parte di cittadini scrive Spiniello la nostra associazione contesta l' aumento tariffario per le modalità con le quali è stato deciso e comunicato alla cittadinanza». Prima di tutto, rimarca, «per l'assenza di coinvolgimento delle associazioni di categoria».