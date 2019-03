CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 28 Marzo 2019, 12:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Appena liberato definitivamente dalle ecoballe, lo Stir torna a preoccupare. Sarà utilizzato da settembre come sito di stoccaggio in attesa che si completi la manutenzione del termovalorizzatore di Acerra.L'annuncio è del presidente della Regione De Luca. Per quaranta giorni il termovalorizzatore di Acerra sarà fermo: si produrranno in Campania 70 mila tonnellate di rifiuti andranno in giro per la Campania, 3 mila di questi sono destinati allo Stir di Pianodardine. Torna l'emergenza, sia pure momentaneamente.La notizia è di dominio pubblico da mesi e riguarda le due annualità di manutenzione programmata del termovalorizzatore. Iniziate a novembre del 2018 sulla linea 1, sono proseguite fino a gennaio sulla seconda linea e prevedono sulla terza linea interventi dall'inizio di marzo. Le ultime due settimane di manutenzione sono previste a maggio. Pr la revisione del turbigeneratore, però, il fermo richiesto riguarda tutte le linee per 35 giorni a partire da inizio settembre con stop già dall'ultima settimana di agosto della seconda linea.