Coltivava la canapa indiana sul balcone di casa nascosta tra le altre piante, ma la sua attività illecita è stata scoperta dai carabinieri. A finire nei guai un 50enne di Montella, già noto alle forze dell’ordine che è stato denunciato per detenzione finalizzata allo spaccio e alla coltivazione di sostanze stupefacenti. L'operazione è stata condotta dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Montella che hanno avviato una mirata attività d'indagine. I militari dell'Arma hanno predisposto dei servizi di osservazione nei confronti dell'uomo monitorando i luoghi frequentati da quest'ultimo. Hanno raccolto una serie di prove che hanno dato riscontro positivo. È stata così eseguita la perquisizione domiciliare durante la quale è stata rinvenuta la piantagione di canapa indiana sul balcone ben occultata tra le altre piante. Il 50enne, inoltre, per evitare lo sguardo indiscreto dei vicini e nascondere l'illecita coltivazione, aveva posizionato lungo la ringhiera delle arelle di canna di bamboo. Le piante sono state estirpate e sottoposte a sequestro. Per il 50enne è scattata la denuncia. Negli ultimi giorni i carabinieri del Comando provinciale di Avellino stanno eseguendo una serie di perquisizioni e controlli finalizzati a contrastare lo spaccio di droga. Nel week end sono state effettuati tre arresti ad Avellino e nell'hinterland, tra questi anche un 17enne. © RIPRODUZIONE RISERVATA