Martedì 8 Ottobre 2019, 15:12

Piante di canapa indiana altre oltre un metro e mezzo e del peso complessivo di 30 chili sono state scoperte in un’area boschiva di Bisaccia. In azione i carabinieri della stazione di Lacedonia di un’attività di indagine specifica. Quindici in tutto le piante individuate. Sono in corso indagini volte all’individuazione dei responsabili dell’illecita coltivazione. L’attività per la lotta alla droga ha dunque dato nuovi risultati: non si escludono ulteriori sviluppi. Informata la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino.